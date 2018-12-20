Ученые: женщины понижают голос, когда соревнуются за мужчину

Команда исследователей из Великобритании, Германии и Польши обнаружила, что женщины зачастую понижают свой голос, когда вступают в сексуальную борьбу за мужчину. В своей статье, опубликованной в журнале Proceeding’s of the Royal Society B, ученые рассказывают об исследовании, в котором добровольцы приняли участие в мероприятии по быстрому знакомству, и полученных результатах.

Чтобы узнать больше информации о различных аспектах человеческого поведения при ухаживании, исследователи получили разрешение от участников записывать все их действия и разговоры во время мероприятий по быстрому знакомству. В эксперименте участвовали 30 человек, и все они были гетеросексаулами в возрасте от 20 до 40 лет. По словам исследователей, события всегда развивалась по одному сценарию – женщины оставались на своих местах, а мужчины сами подходили к ним и вступали в беседу. Затем каждый участник сообщал о своей восприимчивости к каждому потенциальному партнеру, выбирая вариант «Да» или «Нет» в специальном опросе. К тому же все добровольцы могли увидеть, сколько людей отметили «Да» или «Нет» напротив тех или иных партнеров, с которыми они говорили.

Прослушивая записи и сравнивая их с результатами, полученными от участников, исследователи обнаружили некоторые закономерности. Во-первых, мужчины, как правило, понижали свои голоса, когда говорили с кем-то, кому они в итоге скажут «Да». Это было ожидаемо, так как предшествующее исследование показало, что мужчины склонны снижать свой голос, когда разговаривают с кем-то, кого они считают сексуально привлекательным.

Однако исследователи были удивлены, обнаружив, что женщины делали то же самое. Вместо того чтобы повышать свой голос при сексуальном влечении к мужчине, как предполагалось в предыдущих исследованиях, женщины-участницы, наоборот, понижали его, делая немного хриплым. Но был обнаружен один нюанс: девушки снижали свои голоса только когда разговаривали с мужчиной, которого находили сексуально привлекательным и другие женщины данного эксперимента.

Ученые отмечают, что они также выяснили, что женщины в рамках мероприятия оказались более разборчивыми – они сказали «Да» только трети мужчин, с которыми разговаривали. Мужчины тем временем оставляли «Да» половине всех девушек, с которым беседовали.