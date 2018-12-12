Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
Астрономия

Ученые предрекли Земле гибель от сверхмассивной черной дыры

Дата:
категория: Астрономия, КОСМОС

Исследователи отметили, что в будущем Землю может поглотить сверхмассивная черная дыра, размер которой составляет миллиарды километров.

По словам астрофизика Фабио Пакуччи, на сегодняшний день этот космический объект не представляет опасности для планеты, так как он расположен в 25 тысячах световых лет от нашей системы. Однако многое может измениться, если наша галактика «врежется» в другое звездное скопление. Ученый также предупредил, что Солнечная система не настолько стабильная, как многие думают, поэтому она может приблизиться к черной дыре и без значительных воздействий со стороны.

Впрочем, риск быть «съеденным» этим «космическим чудовищем» не очень велик. К примеру, столкновение с ближайшей галактикой Андромеда случится только через 4 миллиарда лет, поэтому беспокоиться об этом сильно не стоит.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Аппарат InSight сделал первые «селфи» на Марсе
  2. Аппарат OSIRIS-REx обнаружил следы воды на астероиде Бенну
  3. «Вояджер-2» стал вторым вышедшим в межзвездное пространство аппаратом

Эти новости могут вас заинтересовать

Знакомьтесь с будущим местом жительства: опубликованы новые фото Марса

Ученые опубликовали фото с взорвавшегося японского телескопа Hitomi

Космический корабль «Прогресс МС-07» выведен на орбиту

Житель Техаса обнаружил в лесу инопланетный кокон с живыми отростками

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках