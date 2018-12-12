Ученые предрекли Земле гибель от сверхмассивной черной дыры

Исследователи отметили, что в будущем Землю может поглотить сверхмассивная черная дыра, размер которой составляет миллиарды километров.

По словам астрофизика Фабио Пакуччи, на сегодняшний день этот космический объект не представляет опасности для планеты, так как он расположен в 25 тысячах световых лет от нашей системы. Однако многое может измениться, если наша галактика «врежется» в другое звездное скопление. Ученый также предупредил, что Солнечная система не настолько стабильная, как многие думают, поэтому она может приблизиться к черной дыре и без значительных воздействий со стороны.

Впрочем, риск быть «съеденным» этим «космическим чудовищем» не очень велик. К примеру, столкновение с ближайшей галактикой Андромеда случится только через 4 миллиарда лет, поэтому беспокоиться об этом сильно не стоит.