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Астрономия

Ученые NASA предрекли Земле судьбу Венеры

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категория: Астрономия, КОСМОС

Специалисты NASA уверены, что наша планета уже через несколько веков может ждать судьба Венеры. Виной всему значительное повышение температуры из-за парникового эффекта.

По словам Эллен Стофан, научного работника «НАСА», около четырех миллиардов лет назад Венера была похожа на современную Землю – на ней имелась вода и растения, то есть присутствовали все условия для появления животных. Но в атмосфере вскоре начали возникать огромные озоновые дыры. Причиной этому стали большие скопления газов, которые полностью изменили планету. Температура на ее поверхности составляет 471 градус по Цельсию, то есть она непригодна для жизни.

В нашем мире из-за таяния ледников в атмосфере скапливается CO2, что ведет к возникновению кислотных облаков. Стивен Хокинг, один из известнейших ученых, ранее сообщил, что уже через 200-500 лет на Земле произойдут кардинальные изменения, если все пустить на самотек.

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