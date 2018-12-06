Ученые MIT разработали перемещающееся растение-киборга

Специалисты из MIT Media Lab опубликовали результаты своего нового исследования, в рамках которого они разработали растение-киборга, способного к самостоятельному перемещению.

Измененное растение, названное Elowan, установлено на небольшую платформу с двумя колесами. Оно может самостоятельно приводить устройство в работу с помощью своих клеток, производящих электросигналы. На опубликованном в Сети видео можно увидеть, как «киборг» без чьей-либо помощи движется к источнику света.

Для расшифровки электрических сигналов клеток ученые внедрили в растение специальные электроды из серебра. Исследователи отмечают, что результаты их эксперимента в будущем могут привести к появлению smart-теплиц, в которых растения смогут самостоятельно заботиться о себе без участия человека.