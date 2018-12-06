Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
БИОЛОГИЯ

Ученые MIT разработали перемещающееся растение-киборга

Дата:
категория: БИОЛОГИЯ, НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ

Специалисты из MIT Media Lab опубликовали результаты своего нового исследования, в рамках которого они разработали растение-киборга, способного к самостоятельному перемещению.

Измененное растение, названное Elowan, установлено на небольшую платформу с двумя колесами. Оно может самостоятельно приводить устройство в работу с помощью своих клеток, производящих электросигналы. На опубликованном в Сети видео можно увидеть, как «киборг» без чьей-либо помощи движется к источнику света.

Для расшифровки электрических сигналов клеток ученые внедрили в растение специальные электроды из серебра. Исследователи отмечают, что результаты их эксперимента в будущем могут привести к появлению smart-теплиц, в которых растения смогут самостоятельно заботиться о себе без участия человека.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Ученые разработали классификацию микроглии
  2. Ученые предложили новое объяснение природы темной энергии и материи
  3. Россия впервые в истории напечатала миниорганы на МКС

Эти новости могут вас заинтересовать

Улучшить зрение можно при помощи физических нагрузок

Влияние социальных сетей на память человека

Сокровища «Желтого тигра» найдены на древнем затонувшем судне

Microsoft завалит мир дешевыми ноутбуками

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках