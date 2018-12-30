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В ФОКУСЕ

Тысячи сербов вышли на улицы для участия в митинге против президента страны

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категория: В ФОКУСЕ

В Белграде начался митинг против текущего лидера Сербии Александра Вучича и руководящей партии. На улицы вышли тысячи местных жителей.

В шествии сербы кричат «Вучич – вор» и требуют от властей, чтобы они прекратили преследовать оппозиционеров и представителей прессы, пытающих говорить правду о сербском правительстве. За последний месяц – это уже четвертый митинг, который проходит в центральном районе города.

Люди вышли на митинг, после того как в конце предыдущего месяца на одного из лидеров оппозиции было совершено нападение. Сербы считают, что атака произошла из-за слов президента, который раскритиковал оппозиционера. Митингующие также уверены, что лидер страны управляет основными СМИ и постоянно ворует из бюджета.

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