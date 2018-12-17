Труп неизвестной женщины обнаружен в Химках

В городе Химки в воскресенье в середине дня был обнаружен труп неизвестной женщины. Умершая была найдена в квартире в квартире на улице Чапаева. Об этом 17 декабря сообщил сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

На вид это женщина славянской внешности среднего возраста. Ей примерно 40-45 лет. Внешних признаков насильственной смерти полицейские, прибывшие на место инцидента, не обнаружили. Тело было отправлено в морг. Специалисты проводят судебно-медицинскую экспертизу. Личность неизвестной, в настоящее время не установлена. Полиция осуществляет по делу проверку и следственные мероприятия.

Тело неизвестного мужчины в пожилом возрасте было обнаружено ранее в подмосковном городе Мытищи возле подъезда многоквартирного жилого дома на улице Летной.