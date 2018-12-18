Тело мигранта, захороненное в огороде, нашли в Ленинградской области

46-летний уроженец Узбекистана был убит во время совместного застолья. После убийства тело пролежало два дня на веранде жилого дома в деревне Комбаково, позже оно было захоронено на одном из приусадебных участков.

Следствием было установлено, что несколько мигрантов отмечали день рождения на участке местной жительницы. К компании присоединился еще один узбек, зять именинника. Позже между ним и гостем праздника возникла ссора, которая привела к трагедии. После убийства, совершенного во дворе, злоумышленник затянул труп на веранду, а через пару дней вместе с тестем закопал его в соседнем огороде. Затем преступник попытался скрыться, но был найден и задержан.

В ходе экспертизы на теле погибшего были обнаружены раны на лице, гематомы, кровоподтеки на животе и конечностях, другие телесные повреждения.