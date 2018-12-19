Тела неопознанных больных обнаружены в холодильной камере онкологического центра имени Блохина

В Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Н.Н.Блохина в ходе проходившей внутренней проверки обнаружены тела неопознанных больных. Эти люди скончались несколько лет назад.

Личности неизвестных, находящихся в морге медучреждения на юге Москвы, сейчас пытаются установить правоохранительные органы. По неуточненным данным в ожидании вскрытия трупы находились с начала 2000-х годов.

В холодильной камере одной из самых больших исследовательских онкоцентров России и Европы найдено три мумифицированных человеческих тела в ящиках, в подвале танатологического отделения – скелетированная нижняя конечность человека. Проверку по данному инциденту сейчас проводит Следственный комитет.

Ранее одного из врачей центра онкологии имени Н.Н.Блохина арестовали за вымогательство денег с пациента. Врач требовал крупную сумму за проведение операции, которую пациент должен был получить бесплатно.