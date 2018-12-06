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В ФОКУСЕ

Суд вынес приговор врачу-депутату из Устюжны за распространение детского порно

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категория: В ФОКУСЕ

Судьей был вынесен приговор Алексею Шувалову, бывшему народного избраннику Горсовета Устюжны, за скачивание и распространение детской порнографии в Сети.

После проведенных обысков на рабочем месте бывшего депутата и в его доме следователи обнаружили массу фотографий и видеороликов с извращенным содержанием. Они выяснили, что он рассылал их не только взрослым, но и подросткам, причем если судить по перепискам, то Шувалов знал, что беседует с детьми.

В результате судья приговорил обвиняемого к исправительным работам на срок до полутора лет. Он также должен будет отдавать 10 процентов от своих доходов государству. Ранее в Единой России заявили, что приостановили членство Шувалова в своих рядах.

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