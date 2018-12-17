Суд оштрафовал москвича, поднявшего на руки росгвардейца в метро

Ислям Малеков оштрафован Мещанским судом города Москвы на 20 тысяч рублей за применение насилия в отношении сотрудника власти.

Он был признан виновным по ч. 1 ст. 318 Уголовного Кодекса Российской Федерации за то, что в мае текущего года пронес сотрудника Росгвардии на руках по вестибюлю столичного метро «Сухаревская». После чего последний был аккуратно поставлен на ноги.

Видеозапись произошедшего сразу же опубликовал в интернете очевидец.

В ходе судебного разбирательства Ислям Малеков объяснил, что обознался, приняв росгвардейца за своего знакомого.

Прокуратура просила приговорить шутника к исправительным работам и условному сроку на двенадцать месяцев.