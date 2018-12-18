Современный взгляд и научное представление о толкованиях сновидений

В современном психоанализе сновидения рассматриваются как некие симптомы, определенные послания, имеющие весомую значимость в истории одной личности.

В классической концепции под снами определяются какие-либо тайные, скрытые желания, невысказанные домыслы и подсознательные стремления человека. Подобные действия переживаются в виде галлюцинаторного удовлетворения. То есть пока человек спит, он видит перед собой собственные мысли, представленные разнообразными картинками. Существуют также случаи, когда в этот момент люди видят некоторые давно забытые моменты, воспоминания, которые ушли из памяти, но вернулись благодаря подсознанию.

Если рассматривать сон как некую функцию человеческой жизнедеятельности, то его назначение заключается в удовлетворении или наоборот, маскировке личных желаний. Маскирование играет более важную роль, чем кажется на первый взгляд, поскольку обеспечивает сновидцу моральную безопасность, ограждая от лишних тревог и переживаний. Это значит, что происходит серьезная психическая работа, основной целью которой считается достижение компромисса между эмоциями и подавляющими чувствами. К сожалению, это противостояние пока далеко от нашего понимания. Однако благодаря серьезной, очень тонкой работе профессиональных психоаналитиков, сейчас возможно определенным образом истолковать видение, с чем помогают сонники: https://enigma-project.ru/.

Суть интерпретации увиденного

В основе интерпретации, простым языком — толкования, лежит полное аннулирование сновидения и его перевод в более доступные к пониманию. Однако прежде, чем приступать снятию маски и разоблачению сна, следует осознать готовность сновидца к этому. Это главный вопрос, на который необходимо найти ответ перед проработкой увиденного, иначе все действия окажутся напрасными и не принятыми к осмыслению.

Знаменитый ученый Зигмунд Фрейд утверждал, что значение скрывается вовсе не в поверхностном изложении, и чтобы понять заложенный смысл, придется погрузиться несколько глубже. Суть в том, что после пробуждения, внешний вид подвергается некой вторичной обработке. Человек, пытаясь понять увиденную картину, пытается самостоятельно разобраться и тем самым запутывает себя. Однако истинное осознание приходит лишь после дополнительной работы и нахождения ассоциаций в определенных моментах с прошедшими, или грядущими событиями.

Считается, что все человеческие грезы насквозь пронизаны символами. Однако символизируются лишь детали, которые хочется эмоционально подавить. И на помощь с разгадыванием символики приходят сонники, где для каждого пункта существует отдельное видение. Благодаря современным научным исследованиям известно — человеку что-то снится каждую ночь, однако в памяти остаётся далеко не все. Это своеобразная фильтрация, которую производит наше собственное подсознание, именно та маскировка, о чем говорилось ранее. Забывается лишь то, что не хочется помнить. Это довольно сложно для осмысления, но главная цель заключается в том, чтобы успокоиться и снять напряжение от мыслей, которые долгое время беспокоили. Для психоаналитика, работа которого заключается в расшифровке человеческого поведения, информация об увиденном во снах имеет немалое значение, поскольку дает доступ к подсознательным конфликтам личности.

Теории и научное объяснение видений

В давние времена наши предки считали сновидения своеобразной границей, разделяющей физическую реальность и мир фантазий. Однако за долгие годы проведения многочисленных исследований не сформировалось четкого понимания грез. Однако толкования разделились на две группы:

Физиологическую — которая рассматривает сны, как последствие электрофизиологической активности человеческого мозга;

И психологическую — призванную отыскать скрытый смысл и тайное послание, зашифрованное в символах.

С точки зрения науки, обе теории в совокупности оказываются верными. И на основе серьезной исследовательской деятельности ученые разгадали тайны символики, которая способна присниться. Предлагаем ознакомиться с некоторыми примерами:

Приснившееся падение означает чувство тревожности и неудачных попыток контроля ситуации;

Преследование подразумевает уход от накопившихся проблем;

Бессмысленный бег истолковывается как слишком серьезный груз ответственности;

Цветы символизируют скорый приход процветания;

Кольцо — ответные чувства со стороны партнера и т. п.

Невозможно перечислить все существующие пояснения приснившихся деталей, поскольку существует множество ситуаций и не меньшее число сонников, которые дают разные пояснения. И сновидцу необходимо уточнить важные нюансы, чтобы понять значение собственных грез.