Современный дизайн: облицовка плиткой печей, каминов и декор частей

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Облицовка позволяет придать зданиям и интерьеру красивый эстетический вид. Это наиболее распространенный вид отделочных работ, который легко осваивается даже не профессионалами. Облицовочные работы проводят снаружи и внутри. В последнее время особо популярным материалом для облицовки является плитка. Облицовка плиткой печей, стен, ванных комнат, санузлов, бассейнов все чаще производится самостоятельно, без вмешательства профессионала. Также рады вам представить магазин печей с готовым уже продуктом. Заказать нужный товар можно онлайн.

Плитка весьма практична, проста в монтаже, имеет разнообразные формы и окрас. Кроме того, существуют специализированные плиточные материалы, которые подходят для монтажа самых разных поверхностей. Для облицовки плиткой печей и каминов подходят следующие виды изделия. Терракота это плитка имеет цветное пористое основание, ее изготавливают прессованием начального сырья. Клинкер глиняная плитка с добавлением красителей. Обладает повышенной прочностью и толщиной. Керамогранитная плитка и плитка майолика также подходят для облицовки печей и каминов.

Самостоятельная облицовка плиткой печей начинается с выбора плитки и специального глиняного раствора. И если с плиткой все более или менее ясно, то выбору глины, с которой приготавливается раствор, вам придется повозиться. Сырье не должно быть сухим или жирным . Проверяем! Кусочек глины кладем в воду и ожидаем несколько минут. Опускаем в раствор лопаточку. Если на ее поверхности образовался тонкий сероватый слой, глина слишком сухая, ее необходимо смешать с небольшим количеством белой глины.

В случае, когда глина полностью облепила лопатку, добавьте в нее мелкий песок, т.к. сырье слишком жирное. Идеальный вариант частичное прилипание к поверхности лопатки.

Пошаговое выполнение облицовочных работ

Шаг 1. Подготовка материала. Плитку подбирают по цвету, форме, в соответствии с требованиями. В качестве крепящего материала выбирают либо клей, либо глиняный раствор. Кроме этого, не забывайте подготовить поверхность для облицовки. Вымойте ее и высушите, удаляя остатки краски и выравнивая бугорки. Крепить плитку можно и на заранее натянутую проволочную сетку.

Шаг 2. Подгонка плитки. Начинать кладку необходимо с нижнего ряда. Но для начала проведете предварительную примерку плиток. Заранее рассчитайте места стыков, срезов.

Шаг 3. Непосредственно монтаж плитки. Установите уровень горизонтальной ровности при помощи уровня, натяните веревку или леску. По этому уровню вы и будете ориентироваться при кладке каждого последующего ряда. Первый нижний ряд выкладываем плотно к основанию. Потом по предварительной примерке. Не забывайте вставлять пластиковые крестики для одинакового расстояния между плитками.

Образующиеся швы впоследствии заполняем специальным раствором. Плитку промазываем приготовленным раствором и прижимаем ее к основанию, слегка постукивая резиновым молоточком. Одновременно удаляем остатки раствора мягкой губкой. Так не спеша и постепенно, проводим монтаж всей плитки.

Шаг 4. Оставляем облицованную поверхность на 3 суток для полного высыхания. После чего заполняем швы специально подобранным раствором.