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В ФОКУСЕ

Советский районный суд Махачкалы рассмотрит дело в отношении Курбана Курбанова

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категория: В ФОКУСЕ

Уголовное дело в отношении бывшего заместителя мэра города Курбана Курбатова направлено в суд. Он провоцировал Мусу Мусаева, экс-мэра Махачкалы, к совершению преступления.

Следствие считает, что Курбанов уговорил последнего в нарушение закона подписать документ, по которому фирма его отца получила в собственность земельный участок. Оценочная стоимость участка была занижена, в результате бюджету был причинен ущерб в сумме более 44 миллионов рублей. Во время следствия обвиняемого отстранили от должности.

Бывший мэр Муса Мусаев за совершенное преступление получил четыре года колонии общего режима. Ему также запрещено занимать должности на госслужбе, в органах местного самоуправления в течение трех лет после отбытия наказания. Второй фигурант по делу ждет решения своей участи.

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