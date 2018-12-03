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В ФОКУСЕ

Состояние введенного в искусственную кому Адониса Стивенсона стабилизировалось

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категория: В ФОКУСЕ

Врачи сообщают, что жизни помещенного в искусственную кому боксера из Канады Адониса Стивенсона уже ничего не угрожает, так как его состояние нормализовалось.

Ранее появилась информация о том, что медработники решили поместить канадского спортсмена в медикаментозную кому из-за полученной им серьезной травмы головы во время поединка с Александром Гвоздиком за титул чемпиона. Украинец нокаутировал Стивенсона и тот больше не смог самостоятельно подняться.

Ивон Мишель, промоутер канадца, в беседе с журналистами заявил, что состояние Стивенсона смогло перейти из критического в стабильное, что можно назвать относительно хорошими известиями. Его держат в регулируемой седации для ускорения выздоровления.

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