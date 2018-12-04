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В ФОКУСЕ

СМИ озвучили причину смерти командующего Пятым флотом ВМС США

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категория: В ФОКУСЕ

Американские СМИ озвучили причину смерти Скотта Стирни, который возглавлял Пятый флот США. Официальные представители Минобороны рассказали журналистам о том, что он покончил с собой.

Позднее руководитель операций ВМС Джон Ричардсон решил подтвердить эти данные, добавив, что после обнаружения тела Стирни в Бахрейне в начале декабря было решено не проводить расследование, так как версия убийства сразу отпала.

Ранее отмечалось, что сотрудниками МВД Бахрейна и работниками американской следственной службы ВМС была начата проверка по факту кончины Стирни, в ходе которой были изучены все обстоятельства случившегося. Теперь обязанности вице-адмирала временно исполняет Пол Склайз, его заместитель.

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