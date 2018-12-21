Симптомы и лечение воспаления мочевого пузыря (цистита)

Возникающая у здоровых людей без каких-либо неврологических или структурных аномалий, острая, симптоматическая, неосложненная инфекция мочевых путей (ИМП) не редкость после простуды и гриппа. Большинство ИМП приводят к воспалению мочевого пузыря (циститу).

Естественные механизмы защиты от бактериального воспаления мочевого пузыря и уретры — опорожнение. Вторжение бактерий стимулирует мочеиспускание. Вымывание бактерий позволяет снизить их концентрацию и предотвратить налипание на стенки органов. Поверхностные клетки мочевого пузыря покрыты слизью. Этот тонкий отрицательно заряженный поверхностный слой привлекает молекулы воды и образует барьер между пузырем и мочой, предотвращая прикрепление бактерий. Также с вторжением бактерий борются лейкоциты. Почки продуцируют белок, в котором содержится манноза. Блокируются места прикрепления E.coli (кишечной палочки). Это предотвращает их прикрепление к стенкам мочевого пузыря и способствует выведению.

При своевременном лечении воспаления мочевого пузыря период дискомфорта, а также потенциал более серьезных повреждений и рецидива сокращается. Лечение рекомендуется, потому что, если инфекция прогрессирует и распространится на почки, то она классифицируется как сложная. Также обратите внимание на средство цистоблок с брусникой, экстракт которой выборочно воздействует на болезнетворные бактерии, не влияя на здоровую флору.

В прошлом лечение острого цистита у женщин производилось с помощью стандартной процедуры, 7-14-дневного курса антибиотиков. Однако для эффективности следует учитывать неблагоприятные события, плохое соблюдение предписанного лечения и ненужные расходы. Одна доза антибиотика менее эффективна, чем его 7-14-дневный курс.

Осложнения

Цистит у мужчин, если его лечить своевременно, проходит без осложнений, но возможен хронический дискомфорт. Запущенные инфекции мочевого пузыря могут привести к воспалению и повреждения почек или простаты.

Признаки и симптомы

Признаки и симптомы сложной инфекции включают тошноту, рвоту, боли в боку, лихорадку и озноб. Может потребоваться госпитализация и длительное лечение более сильным антибиотиком.

При симптомах цистита немедленно обратитесь к врачу. Анализы позволят определить вид бактерий, вызывающих инфекцию, что поможет выбрать нужный антибиотик.

Заболеваемость, причины и развития, факторы риска, способствующие воспалению

Острый бактериальный цистит (воспаление мочевого пузыря) ежегодно поражает десятки миллионов людей каждый год. С заболеванием сталкиваются от 25 до 40% женщин.

Цистит — широко распространенное среди женщин явление. У мужчин воспаление бывает реже, но при этом оно потенциально более серьезное.

Кишечная палочка — причина более чем 80% всех острых инфекций мочевого пузыря у женщин. Другие бактерии, вызывающие воспаление: Proteus, Klebsiella, Enterobacter. Вагинит и уретрит передаются половым путем, простой герпес, хламидиоз и гонорея могут имитировать цистит.

Для мужчин причинами воспаления мочевого пузыря или инфекции предстательной железы являются непроходимость, опухоль и увеличенная простата.

Фактор риска — принадлежность к женскому полу. Короткая женская уретра обеспечивает более простой доступ к мочевому пузырю бактерий из влагалища, расположенному неподалеку. Это обеспечивает благоприятную среду для бактериальной колонизации и роста.

Риск заражения, острой инфекции более чем в 3 раза выше у женщин с предыдущими случаями воспаления мочевого пузыря по сравнению с теми, у кого ИМП еще не было.

Секс и цистит

После медового месяца, первого сексуального опыта многие женщины сталкиваются со своими первыми инфекциями, циститом. Исследование показало, что по сравнению с женщинами, которые не были сексуально активными в течение предыдущей недели, относительный риск ИМП среди незамужних дам возрастает в 2 раза для занимающихся сексом 3 раза в неделю. И 9 раз для женщин, которые имели 7 половых сношений в течение предыдущей недели. Новые сексуальные партнеры и определенные методы общения вносят бактерии во влагалище и области уретры. Если бактерии не удаляются мочеиспусканием или очисткой, они колонизируют в этой области, что создает риск инфекции.

Барьерные методы контроля рождаемости также увеличивают риск заражения ИМП (контрацептивные губки, пены, кремы, гели и презервативы с ноноксинолом-9 в качестве спермицида). Молочнокислые бактерии, нормальная флора влагалища обеспечивает защиту от внешнего дисбактериоза, но она уничтожается ноноксинолом-9 (N-9). Удаление лактобацилл N-9 или другими антибиотиками изменяет рН влагалища и естественную флору, что позволяет кишечной палочке (E.coli) и сапрофитному стафилококку размножаться, колонизировать и прикрепиться к слизистой оболочке. Диафрагмы, которые ставятся более чем на 24 часа или неправильно установлены, содержат бактерии и раздражают ткани. Предотвратить развитие инфекции поможет использование во время секса дополнительной смазки, уменьшающей трение и раздражение.