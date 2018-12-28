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В ФОКУСЕ

Сборная Россия по хоккею «всухую» обыграла датчан в первом матче молодежного ЧМ

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категория: В ФОКУСЕ

Российской молодежной сборной по хоккею удалось победить команду из Дании с разгромным счетом 4:0 в рамках мирового турнира, стартовавшего недавно на территории Канады.

Уже на 7-й минуте Виталий Кравцов, капитан команды из России, смог забросить первую шайбу в ворота соперников, реализовав тем самым преимущество в числе игроков. Следующий гол был осуществлен Александром Романовым уже во 2-м периоде за пару минут до перерыва.

За несколько минут до конца 3-го периода датчане решили пойти на риск и сняли своего вратаря, однако сразу же поплатились за это – Иван Морозов совершил точный бросок по воротам, которые никто не охранял. Следующая игра должна будет состояться 29 декабря, в которой россияне столкнутся с чехами.

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