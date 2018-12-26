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В ФОКУСЕ

«Ростех» разрабатывает новый комплекс управляемого ракетного оружия «Булат»

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категория: В ФОКУСЕ

Сергей Абрамов, один из начальников «Ростеха», отметил, что в РФ разрабатывается новая установка управляемого ракетного оружия под названием «Булат».

По словам сотрудника госкорпорации, данный комплекс можно будет установить на современную военную бронетехнику. Никакой другой информации он не предоставил, отметив, что она засекречена. Однако макет «Булата» ранее был показан на мероприятии «Армия-2017», которое состоялось в России. Его представили специалисты «Конструкторского бюро приборостроения».

Затем Абрамов отметил, что в «Ростехе» был спроектирован беспилотный летательный аппарат, получивший наименование «Корсар». На данный момент времени его тестируют в Министерстве обороны.

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