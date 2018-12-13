Российский спецназ получил на вооружение «суперавтомат» ШАК-12

Отряды специального назначения РФ начали получать на вооружение «суперавтомат» ШАК-12, который был высоко оценен западными экспертами.

Юрий Амелин, представитель конструкторского бюро, разработавшего данное оружие, заявил, что этот автомат имеет специфичные характеристики, поэтому не предназначен для массового рынка. Даже государственные заказы выполняются в сравнительно небольших объемах.

Новое оружие является штурмовым автоматным комплексом, имеющим внушительный калибр в 12,7 миллиметра. Его планируется использовать при проведении контртеррористических операций. Для него были созданы несколько видов патронов. Он способен пробивать стены и уничтожать цели даже при касательных попаданиях.