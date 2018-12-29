Российский истребитель перехватил американский самолет в небе над Крымом

Кристофер Бойер-Мидер, представитель ВВС Соединенных Штатов, отметил, что в небе над Крымским полуостровом боевой самолет ВКС РФ осуществил перехват американского разведывательного воздушного судна.

Этот инцидент случился в пятницу. По словам американского военного, после безопасного перехвата никаких больше действий со стороны российского истребителя не последовало. Он не указал, какой именно самолет осуществил данный маневр. На мониторинговом портале PlaneRadar отмечают, что самолет-разведчик RC-135W поднялся в воздух из Греции и летал рядом с побережьем одного из регионов Российской Федерации в течение двух часов.

Ранее представители российского Минобороны заявили, что за прошедшие семь дней возле границ РФ были замечены четырнадцать разведывательных аппаратов западных стран. На их перехват три раза отправлялись истребители ВКС России.