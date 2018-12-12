Российским полицейским запретили посещать рэп-концерты

Стражи правопорядка в Российской Федерации больше не могут бывать на выступлениях рэп-певцов и рокеров, которые пропагандируют анархизм.

Данное сообщение было опубликовано порталом Ura.ru, сославшимся на свои источники в полиции. В нем говорится о том, что Владимир Колокольцев, начальник МВД РФ, уже подписал соответствующий указ. Позднее он был отправлен во многие полицейские отделы.

Полицейский, который раскрыл данную информацию и пожелал остаться неизвестным, отметил, что им теперь нельзя ходить на концерты певцов, высказывающихся против власти и призывающих к анархии. При нарушении указа их ждут различные наказания, включая увольнение. Однако подробный список исполнителей все еще не разработан.