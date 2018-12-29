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В ФОКУСЕ

Российская сборная по хоккею победила Чехию на молодежном чемпионате мира

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категория: В ФОКУСЕ

Игрокам молодежной сборной РФ удалось выйти победителями в матче с чехами, прошедшем в рамках мирового турнира по хоккею, идущего сейчас в Канаде.

Игра состоялась вчера, 28 декабря, в Ванкувере. Российские спортсмены обыграли чешских со счетом 2:1. Первая шайба была забита Артемом Галимовым на 18-й минуте, а вторая – Николаем Коваленко на 36-й минуте, причем оба раза российская команда была в меньшинстве.

Ранее россияне победили датчан с разгромным счетом. На данный момент времени РФ находится на 2-м месте в своей группе. 1-ю строчку занимает Канада по второстепенным параметрам. Уже завтра состоится новый матч, в котором российские хоккеисты столкнутся со швейцарской сборной.

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