Россиянка Валентина Шевченко стала чемпионкой UFC

Валентине Шевченко, российской спортсменке, удалось победить Йоанну Енджейчик, уроженку Польши, в бою за чемпионский пояс UFC в самом легком весе.

Россиянка одолела соперницу по очкам. Так решили все три судьи. В результате она получила титул чемпионки мира по версии UFC. За всю свою профессиональную карьеру девушка приняла участие в 19 боях, причем лишь три из них завершились ее поражением. Для полячки этот проигрыш оказался уже третьим подряд.

Эксперты отмечают, что Шевченко теперь является вторым обладателем чемпионского пояса UFC из РФ. До этого данный титул смог заполучить Хабиб Нурмагомедов. Впрочем, у чемпионки кроме российского гражданства имеются также паспорта Перу и Киргизии.