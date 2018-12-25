Россия начала испытания оружия «Судного дня»

Как сообщается в СМИ, в России стартовали испытания беспилотника «Посейдон», предназначенного, в том числе, для переноса ядерных боевых зарядов.

О начале испытаний сообщили ТАСС, сославшись на источник в оборонно-промышленном комплексе. Как отмечается, испытания проходят в морском секторе, который защищен от разведывательных аппаратов.

Также известно, что в качестве носителя «Посейдона» на данный момент выступает одна из атомных подводных лодок, принадлежащая ВМФ РФ.

Стоит отметить, что проводимые сегодня испытания – одна из частей госпрограммы вооружений на 2018-2027 годы, и проводятся в рамках опытно-конструкторских работ.

Напомним, что в июле уходящего года в Сети было опубликовано видео образца океанской многоцелевой системы «Посейдон». Система создана в рамках проекта «Статус-6», который в британских СМИ уже успели окрестить «устройством судного дня».