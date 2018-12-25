Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
В ФОКУСЕ

Россия начала испытания оружия «Судного дня»

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

Как сообщается в СМИ, в России стартовали испытания беспилотника «Посейдон», предназначенного, в том числе, для переноса ядерных боевых зарядов.

О начале испытаний сообщили ТАСС, сославшись на источник в оборонно-промышленном комплексе. Как отмечается, испытания проходят в морском секторе, который защищен от разведывательных аппаратов.

Также известно, что в качестве носителя «Посейдона» на данный момент выступает одна из атомных подводных лодок, принадлежащая ВМФ РФ.

Стоит отметить, что проводимые сегодня испытания – одна из частей госпрограммы вооружений на 2018-2027 годы, и проводятся в рамках опытно-конструкторских работ.

Напомним, что в июле уходящего года в Сети было опубликовано видео образца океанской многоцелевой системы «Посейдон». Система создана в рамках проекта «Статус-6», который в британских СМИ уже успели окрестить «устройством судного дня».

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Глава Клинцов возместит расходы на поездку детей чиновников в Турцию
  2. В Тольятти зверски убита 16-летняя вице-чемпионка по плаванию
  3. Видео: НХЛ назвала 600-й гол Овечкина лучшим в 2018 году

Эти новости могут вас заинтересовать

Кадыров подарил Mercedes отжавшемуся более 4 тыс раз пятилетнему мальчику

Из затопленной в Таиланде пещеры вывели четверых детей

Пранкеры Вован и Лексус разыграли Порошенко в новогоднюю ночь

Строительство атомных эсминцев в России полноформатно стартует в 2023 году

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках