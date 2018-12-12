«Россия 24» выдала аниматора в костюме за робота Бориса

Телевизионным каналом «Россия 24» был продемонстрирован видеосюжет о ярославском форуме «ПроеКТОриЯ», рассказывающем о «новейшем роботе» Борисе, которым в итоге оказался переодетый аниматор.

В ходе открытия мероприятия на сцену вышел «робот» Борис, поведавший о собственных умениях и попробовавший выполнить несколько танцевальных движений. В ролике отмечается, что все гости выставки смогут взглянуть на роботов и познакомиться с их особенностями. Позднее репортаж был удален и заменен новым вариантом, получившим другое наименование, в котором указывается на то, что Борис является обычным костюмом.

Пользователи также обнаружили торговую площадку, где, скорее всего, был приобретен этот костюм. В его описании отмечается, что он позволяет создать иллюзию того, что перед вами стоит настоящая машина.