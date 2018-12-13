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В ФОКУСЕ

«Россия 24» попыталась оправдаться за сюжет о «современном роботе» Борисе

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категория: В ФОКУСЕ

Телевизионным каналом «Россия 24» было опубликовано видео с опровержением сведений о том, что в сюжете о мероприятии «ПроеКТОриЯ» рассказывалось о реальном роботе.

По мнению телеведущих, ошибка произошла из-за использования не совсем удачного художественного приема корреспондентом из Ярославля. Они добавили, что сведения о попытке канала ввести в заблуждение своих телезрителей растиражировали другие СМИ, так как сама попытка выдать ряженого человека за робота звучит абсурдно. Потом в телестудию был приглашен «робот» с актером внутри, у которого было взято интервью.

Ранее телеканал опубликовал сюжет с выступлением Бориса, демонстрировавшимся в контексте показа «современных роботов», причем на протяжении всего ролика ни разу не упоминалось, что речь идет о ряженом актере.

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