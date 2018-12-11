«Роскосмос» откликнулся на просьбу Marvel спасти «Железного человека»

«Роскосмос» опубликовал в Сети сообщение о том, что готов оказать помощь Железному человеку, оказавшемуся в глубоком космосе без запасов продовольствия и воздуха.

По словам сотрудников отечественной организации, завтра российские космонавты выйдут в открытое космическое пространство для снятия защиты с «просверленного» грузовика «Союз». Помимо своей основной работы, они собираются попробовать отыскать и спасти вымышленного миллиардера.

Ранее крупнейшая, но не официальная группа Marvel/DC разместила запись, в которой попросила «Роскосмос» спасти супергероя. Фанаты начали просить о помощи космические агентства и компании по всему миру после выхода первого трейлера «Мстители: Финал», в котором было показано, что Старк попал в безвыходную ситуацию.