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ИСКУССТВО

«Роскосмос» откликнулся на просьбу Marvel спасти «Железного человека»

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категория: ИСКУССТВО, КОСМОС

«Роскосмос» опубликовал в Сети сообщение о том, что готов оказать помощь Железному человеку, оказавшемуся в глубоком космосе без запасов продовольствия и воздуха.

По словам сотрудников отечественной организации, завтра российские космонавты выйдут в открытое космическое пространство для снятия защиты с «просверленного» грузовика «Союз». Помимо своей основной работы, они собираются попробовать отыскать и спасти вымышленного миллиардера.

Ранее крупнейшая, но не официальная группа Marvel/DC разместила запись, в которой попросила «Роскосмос» спасти супергероя. Фанаты начали просить о помощи космические агентства и компании по всему миру после выхода первого трейлера «Мстители: Финал», в котором было показано, что Старк попал в безвыходную ситуацию.

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