Роскосмос назвал «фейком» версию СМИ о причинах пробоины в отсеке «Союза МС-09»

Представители Роскосмоса решили опровергнуть слухи о том, что болезнь Серины Ауньон-Чэнселлор на МКС косвенно повлияла на возникновение отверстия в «Союзе МС-09».

В госкорпорации отметили, что это очередной «фейк» (ложные новости). Они также попросили СМИ не публиковать непроверенные данные о появлении дыры на обшивке корабля, пока не будут определены истинные причины ее возникновения и опубликованы результаты соответствующего расследования.

В российских СМИ ранее появились публикации о том, что у женщины якобы был найден тромб в одном из кровяных сосудов, из-за чего астронавты могли проделать дырку в корабле, чтобы ускорить возвращение заболевшего члена экипажа на Землю.