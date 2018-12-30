Разбивающий на видео кирпичи ростовчанин удивил британцев

Редакция британского агентства новостей Daily Mail разместила на своем видеоканале ролик, на котором ростовчанин голыми руками ломает кирпичи. Британцы восхитились умениями россиянина.

На размещенных кадрах можно увидеть, как житель Ростова-на-Дону, одетый в спецодежду, берет кирпичи, а затем раскалывает их мощными ударами ладони. Прежде чем заняться своим нелегким делом, мужчина крестится. Если судить по обстановке вокруг автора видео, то действие происходит на территории строительной площадки.

Пользователи из Великобритании, просмотревшие данный ролик, считают, что ростовчанин владеет черным поясом по карате или железными руками. Многие отметили, что это видео их по-настоящему шокировало.