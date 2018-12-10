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В ФОКУСЕ

ПВО Сирии отразила авиаудар неподалеку от аэропорта Дамаска

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категория: В ФОКУСЕ

В арабских средствах массовой информации сообщают об отражении авиационного удара противовоздушной обороны Сирии. Атака произошла неподалеку от аэропорта Дамаска.

Согласно информации, раскрытой телевизионными каналами «Аль-Ихбария» и «Аль-Маядин» и опубликованной российскими СМИ, сирийской ПВО удалось уничтожить воздушные цели противника южнее столицы страны.

Однако на телеканалах так и не сообщили, кто именно организовал нападение на международную воздушную гавань. Они также не разместили данные о возможных жертвах и пострадавших среди военных или мирного населения.

Ранее Сирия отразила удары Запада советскими комплексами ПВО.

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