Профсоюзы Германии считают недостаточным рост минимальной зарплаты в 2019 году

Федеральная минимальная заработная плата (Mindestlohn) в Германии должна будут увеличиться до 9,19 евро (около 730 рублей) в час, начиная с 1 января 2019 года, спустя четыре года после введения соответствующего закона. Хоть почасовая ставка снова возрастет в 2020 году уже до 9,35 евро (около 740 рублей), профсоюзы считают, что этого недостаточно для жизни людей.

Появление минимальной заработной платы в 2014 году, первоначальный размер которой составил 8,5 евро (около 670 рублей), было названо примером того, что правящая коалиция Германии способна эффективно сотрудничать с другими политическими фракциями.

Хоть некоторые торговые палаты изначально выступали против этого нововведения, считая, что оно нанесет вред сильной экономике страны, однако спустя четыре года не было замечено никаких серьезных негативных последствий от данного решения.

Опасения, что увеличение зарплаты приведет к массовым увольнениям, особенно в восточной области страны, оказались необоснованными.

«Ниже черты бедности»

Профсоюзы первоначально приветствовали закон о заработной плате, однако сейчас утверждают, что нынешний минимум слишком низок для нормального проживания.

Генеральный руководитель профсоюза Verdi Фрэнк Бсирске рассказал DPA, что «в 2020 году минимальная заработная плата должна быть снова повышена, так как она слишком низкая, чтобы на нее можно было прожить».

Райнер Хоффманн из Объединения немецких профсоюзов заявил DPA, что он стремится повысить заработную плату до 12 евро (около 950 рублей).

«Минимальная заработная плата должна возрасти в среднесрочной перспективе, чтобы вывести людей за черту бедности. В законе предусмотрен механизм, позволяющий повысить зарплату до 12 евро путем единовременной корректировки», – отметил Хоффманн.

Специалист также призвал к дальнейшим изменениям в законодательстве для усиления обязательств по заключению коллективных договоров.

Министр финансов Олаф Шольц поддержал эту идею, призвав повысить минимальную заработную плату до 12 евро для учета стоимости жизни по всей стране.

«Не нужно менять текущую систему»

Работодатели, однако, сопротивляются высказанным предложениям. Инго Крамер, президент Объединения немецких работодателей предупредил, что любое дальнейшее увеличение данного показателя за рамки прогнозируемых величин может иметь негативные экономические последствия.

«Комиссия по минимальной заработной плате была создана с четким мандатом», – заявил Крамер.

«Это было совместное политическое решение СДПГ, ХДС и ХСС… И теперь благородные ганзейцы хотят увеличить расходы для работодателей лишь из-за своей избирательной и партийной тактики. Их предложение полностью не жизнеспособно с точки зрения экономики», – добавил специалист.

«Социал-демократическая партия Германии не может пойти против механизма, который она сама же установила, а потом сказать нам, чтобы мы начали все сначала».

Повышение было рекомендовано в октябре независимой комиссией по минимальной зарплате, которой поручили регулировать ее уровень каждые два года.

Комиссия старается найти оптимальное значение, которое позволит защитить работников, создать справедливые конкурентные условия и не поставить под угрозу общий уровень занятости.

После того как Комиссия вынесет рекомендацию, федеральное правительство должно внести изменения в закон и сделать их юридически обязательными для работодателей.