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В ФОКУСЕ

Предполагаемая дочь Путина приняла участие в телесюжете

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категория: В ФОКУСЕ

6 декабря 2018 года на отечественном телеканала «Россия 1» вышел телесюжет, посвященный «программированию сознания».

В съемках, в том числе, приняла участие Катерина Тихонова, которую называют младшей дочерью Владимира Путина. Информация о том, что Тихонова может быть дочерью президента, появлялась в изданиях Reuters и Bloomberg. Также об этом сообщалось в некоторых из документов Министерства финансов США.

При этом сам Владимир Владимирович, отвечая на вопрос, приходится ли Катерина ему дочерью, ничего не прояснил. На вопрос он ответил уклончиво, сославшись на соображения безопасности.

В сюжете Тихонова даёт интервью телеканалу, подробнее рассказывая о системе «программирования сознания», которая была разработана в принадлежащей ей компании «Иннопрактика». О своём возможном родстве с Путиным она не говорит, общаясь с журналистами исключительно на тему технических достижений «Иннопрактики».

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