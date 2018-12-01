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ТЕХНОЛОГИИ

Появилось видео с концептом российского сверхскоростного вертолета

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категория: ТЕХНОЛОГИИ

Сотрудники «Роскосмоса» опубликовали видео, на котором продемонстрирована концептуальная модель перспективного сверхскоростного вертолета, создаваемого в России.

В записи отмечается, что специалисты уже трудятся над разработкой новой летающей боевой машины, которая сможет перемещаться со скоростью до 400 километров в час. На кадрах показана трехмерная модель данной воздушной техники. Судя по всему, она будет обладать соосным механизмом размещения несущих винтов.

К тому же на этой модели имеются крылья небольших размеров, а шасси можно будет убирать после взлета. Таким образом, речь идет о гибриде самолета и вертолета. Ожидается, что после выпуска военной версии будет разработан ее гражданский вариант.

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