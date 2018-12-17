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В ФОКУСЕ

Пострадавший, получивший травмы при обрушении здания в Дзержинском, переведен в клинику имени Филатова

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категория: В ФОКУСЕ

Один из пострадавших, получивший тяжелые травмы в результате обвала производственного здания в Дзержинском, переведен медиками в клиническую больницу им. Филатова в столице. Сейчас в городской больнице округа находится 5 человек. Еще один потерпевший был доставлен в клинику им. Филатова ранее.

Обрушении в здании, в котором компания «Техногрупп» устанавливала вентиляцию, произошло в понедельник днем. Оно унесло жизни трех человек, шестерым была оказана медицинская помощь на месте, еще шестеро было госпитализировано с травмами разной степени тяжести.

По предварительным данным, причиной чрезвычайного происшествия могло стать нарушение правил безопасности в ходе проведения ремонта на крыше здания.

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