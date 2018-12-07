Посадку истребителя Су-34 по приборам показали на видео

Телевизионным каналом «Звезда» был размещен видеоролик, на котором демонстрируются вылеты и посадки Су-34, проведенные в ходе старта следующего учебного года.

На опубликованной записи можно увидеть, что полеты совершались в трудных метеорологических условиях и над территорией, у которой отсутствовали какие-либо ориентиры. К тому же летчики садились с помощью приборов. Экипажи боевых машин состояли в основном из командиров авиационных групп.

Су-34 является российским истребителем-бомбардировщиком, основное назначение которого заключается в уничтожении целей, как на земле, так и в воздухе, причем при любых метеоусловиях. Этот самолет может летать со скоростью до 1900 км/ч и преодолевать расстояние до 4000 километров.