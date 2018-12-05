Порошенко: в случае переноса выборов победителем станет Путин

В рамках беседы с журналистами Bloomberg Петр Порошенко, украинский лидер, отметил, что если они решат перенести выборы президента в стране, то в них победит Владимир Путин.

Согласно словам руководителя украинского государства Киев не планирует отменять или переносить голосование, так как в подобном случае в выигрыше останется лишь один человек и им якобы является Путин. Порошенко отметил, что не собирается давать ему такой возможности.

Лидер Украины добавил, что после того как в стране было введено военное положение конституционные права ее жителей никак не были нарушены или ограничены. Данное решение им было принято только для повышения боеготовности украинской армии.