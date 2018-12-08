Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
В ФОКУСЕ

Порошенко сфотографировался с носящим эмблему дивизии СС солдатом

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

Петр Порошенко, украинский лидер, разместил в «Фейсбуке» фотоснимок, где он стоит рядом с десантниками, причем на одежде одного из них можно увидеть символику СС.

В российских СМИ отмечают, что с левой стороны от президента Украины находится боец, у которого отчетливо видна эмблема, использовавшаяся ранее солдатами танковой дивизии СС, именуемой «Мертвая голова». Речь идет об изображении черепа и скрещенных костей. Это заметили и пользователи, хорошенько изучившие опубликованную фотографию.

Отряды СС терроризировали и убивали людей из-за ненависти к другим расам и политическим режимам. Они действовали как на территории нацисткой Германии, так и в захваченных ею государствах.

Издание Discover24, следуя законам РФ, не может опубликовать непосредственное изображение.

Ранее, в ходе выступления Порошенко, сознание потеряла украинский омбудсмен Татьяна Денисова.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Выпускники обокрали родную школу в Астрахани
  2. В Архангельской области мать избивала сына кочергой
  3. Под Уфой микроавтобус насмерть сбил 25-летнего парня
  4. В США высоко оценили новое «супероружие» российского спецназа

Эти новости могут вас заинтересовать

Турция отправила военную технику на границу с Сирией

В СК рассказали об установлении всех причастных к взрыву в петербургском метро террористов

Поклонская направила в ЦИК запрос с просьбой снять кандидатуру Собчак с выборов

Сборная Германии раскололась на два лагеря на ЧМ-2018

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках