Петр Порошенко, украинский лидер, разместил в «Фейсбуке» фотоснимок, где он стоит рядом с десантниками, причем на одежде одного из них можно увидеть символику СС.

В российских СМИ отмечают, что с левой стороны от президента Украины находится боец, у которого отчетливо видна эмблема, использовавшаяся ранее солдатами танковой дивизии СС, именуемой «Мертвая голова». Речь идет об изображении черепа и скрещенных костей. Это заметили и пользователи, хорошенько изучившие опубликованную фотографию.

Отряды СС терроризировали и убивали людей из-за ненависти к другим расам и политическим режимам. Они действовали как на территории нацисткой Германии, так и в захваченных ею государствах.

Издание Discover24, следуя законам РФ, не может опубликовать непосредственное изображение.

Ранее, в ходе выступления Порошенко, сознание потеряла украинский омбудсмен Татьяна Денисова.