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В ФОКУСЕ

Порошенко раскритиковали за гуляния в элитном ресторане

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категория: В ФОКУСЕ

Ярослава Коба, журналиста из Украины, решила раскритиковать Петра Порошенко, который обедал в дорогом ресторане, учитывая в каком бедственном положении находится вся страна.

Сотрудницей прессы был размещен ролик и несколько фотоснимков, на которых можно увидеть президента Украины, обедающего в одном из наиболее элитных заведений столицы. Она добавила, что глава государства пришел в ресторан вместе с женой и телохранителями.

По мнению журналистки, через пару часов украинский лидер наверняка пойдет в местный магазин, чтобы сделать несколько фото с обычными украинцами, показав себя «народным избранником». Позднее в СМИ была опубликована информация о том, что в этом ресторане также был Юрий Луценко, генеральный прокурор страны.

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