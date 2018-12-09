Порошенко призвал закрыть порты Европы и США для кораблей РФ

Во время беседы с журналистами Fox News украинский президент Петр Порошенко сообщил о необходимости перестать пускать суда РФ в порты, контролируемые США и Европой.

Согласно словам Порошенко Российская Федерация в настоящее время мешает свободному хождению кораблей в районе Керченского пролива, что негативно влияет на экономику Украины. Он считает, что в Евросоюзе не станут мириться со сложившейся ситуацией, поэтому уверен, что Европе и США нужно заблокировать свои порты для российских суден.

Владимир Джабаров, российский сенатор, сообщает, что новое заявление Порошенко является «еще одной провокацией». Он уверен, что другие страны вряд ли решат исполнить призыв украинского президента.