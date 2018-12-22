Пользователи Сети высмеяли Порошенко за празднование юбилея «украинского» Ан-225

На своей страничке в «Твиттере» украинский лидер Петр Порошенко напомнил о юбилее «украинского» воздушного судна Ан-225. Пользователи тут же высмеяли данное сообщение.

В комментариях многие решили напомнить президенту Украины, что созданный 30 лет назад самолет представляет собой результат советских достижений в области авиастроения, а не украинских. Некоторые также предложили осуществить «декоммунизацию» Ан-225, изготовленного в СССР лишь в одном экземпляре.

Напоминаем, что проектированием и созданием этого воздушного судна занимались в механическом заводе Киева. На его постройку ушло четыре года – он был выпущен в 88 году прошлого столетия. В тот же год им был совершен первый полет. Вначале планировалось построить два Ан-225, однако в итоге завершить удалось только один. Сейчас он используется украинским авиаперевозчиком.