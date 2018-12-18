Полиция Санкт-Петербурга задержала наркодилера с крупной партией кокаина

В северной столице задержан 37-летний житель Приморского района, у которого нашли кокаин весом 250 грамм. Полицейские предполагают, что он занимается оптовым сбытом крупных партий наркотиков и причастен к ряду преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ.

Во время досмотра у наркодилера было изъято три полиэтиленовых пакета с порошкообразным веществом. Проведенная экспертиза показала, что в одном из пакетов, находится кокаин. Состав содержимого остальных пакетов в данный момент выясняется.

По месту жительства задержанного оперативниками были найдены весы, средства связи, пакетик с неизвестным порошком. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотиков.