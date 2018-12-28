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Астрономия

Показаны очертания Солнца на разных планетах звездной системы

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категория: Астрономия, КОСМОС

Астроном Рон Миллер попытался показать очертания нашего небесного светила на различных планетах Солнечной системы. Его работа основывается на особенностях и удаленности объектов от звезды.

Ближайшая к Солнцу планета – Меркурий – находится всего в 58 000 000 километрах от звезды, поэтому с ее поверхности она выглядит попросту огромной, однако из-за высокой температуры изображение получилось несколько размытым. Затем идет Венера, атмосфера которой заполнена углекислым газом. Светило хоть и кажется большим, но скрыто за дымкой.

На марсианской поверхности звезда смотрится почти так же как на Земле за тем исключением, что небо имеет оранжевый оттенок. Сатурн отдален от Солнца на 1 миллиард 430 миллионов километров, а потому выглядит как небольшая точка. Это относится и к Плутону, который тоже раньше считался планетой.

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