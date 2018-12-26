Почему «рождественская комета» зеленого цвета?

В этом месяце Землю посетит комета, которая пролетит достаточно близко к нашей планете, чтобы ее можно было увидеть невооруженным глазом. Если вам удастся обнаружить этот объект, то вы сразу увидите, что он имеет зеленоватый оттенок. Зеленый цвет довольно редко встречается в космосе, так почему комета светится именно этим цветом?

Неудивительно, что ответ на этот вопрос заключается в химии. Кометы состоят из множества различных химических веществ, и каждое космическое тело обладает уникальной смесью этих элементов. Некоторые из них содержат в себе в основном воду, другие – камень или металл, а третьи – иные нестандартные материалы. Комета 46P/Виртанена, которая в настоящее время пролетает мимо Земли, включает в себя значительное количество циана.

Такие кометы, как Виртанена, большую часть своего времени проводят в более холодных и отдаленных частях Солнечной системы, вдали от звезды. Виртанена, к примеру, нередко перемещается рядом с орбитой Юпитера. Однако иногда эти объекты приближаются к Солнцу. Как только это происходит, они нагреваются и некоторые вещества на их поверхности, наподобие льда или циана, начинают испаряться.

Когда вы смотрите на Виртанену и видите зеленое свечение, то на деле вам не удается увидеть саму комету. Фактически этот объект представляет собой крошечное твердое ядро, расположенное в центре гигантского облака, состоящего из газообразного циана. Внутри этого облака газ взаимодействует с ультрафиолетовым светом звезды и становится ионизированным. Ультрафиолетовый свет обладает настолько большой энергией, что срывает электроны от атомов циана и заряжает их.

Если вы когда-нибудь видели неоновый свет, то уже примерно знаете, что происходит потом: газ начинает светиться. Неоновые огни работают по тому же принципу за исключением того, что на Земле мы используем электричество вместо ультрафиолетового света для ионизации газов. Как только газ ионизируется, он начинает светиться, а цвет излучения зависит от того, из чего сделана комета. Водород светится красным, гелий – желтым, а циан – зеленым.

В 1910 году ученые впервые заметили циан в комете Галлея перед одним из его знаменитых пролетов рядом с Землей. Это открытие вызвало панику среди людей, которые подумали, что могут отравиться газом. Технически, циан токсичен для человека, однако кометный газ попросту не способен достичь нашей планеты.

Если вы хотите увидеть комету Виртанена, то вам, вероятнее всего, понадобится бинокль или телескоп, а также довольно темное небо. Сейчас этот объект находится рядом с Плеядой. Вы можете отслеживать его положение с помощью специального инструмента, разработанного в Университете Мэриленда. Можно также следить за кометой удаленно благодаря прямой трансляции, которую ведет проект «Виртуальный телескоп».