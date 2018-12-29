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В ФОКУСЕ

Песков рассказал о планах Путина на Новый год

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категория: В ФОКУСЕ

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, решил поведать прессе, как именно российский лидер собирается провести Новый год.

Согласно словам высокопоставленного чиновника, президенту предстоит провести немало рабочих встреч до конца текущего года. К примеру, сегодня, 29 декабря, в Российскую Федерацию должен будет приехать Александр Лукашенко, лидер Белоруссии, с которым обязательно встретится Путин.

Что касается самого новогоднего праздника, то глава российского государства планирует провести его вместе с близкими и родными ему людьми. Президент также побывает на нескольких спортивных мероприятиях, которые пройдут перед Новым годом. Однако Песков не сообщил, какие именно.

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