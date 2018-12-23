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В ФОКУСЕ

Падение короны «Мисс Якутия — 2018» попало на видео

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категория: В ФОКУСЕ

В ходе церемонии награждения девушки, победившей в соревновании «Мисс Якутия – 2018», случился неприятный инцидент – корона упала на пол. Его запечатлели на видео.

Когда Наталья Строева, предыдущая «Мисс Якутия», надевала украшение на голову Влады Потаповой, следующей королевы красоты, она случайно выронила корону из рук. Пользователи социальных сетей отреагировали на это происшествие по-разному. Некоторые тут же отметили, что драгоценность проклята и ее обладательницу ждут постоянные несчастья.

Однако другие отметили, что в этом нет ничего страшного, и обвинили организаторов в том, что они не надлежащим образом подошли к этапу вручения приза, так как корона находилась на скользкой подушке без какого-либо крепления. По их мнению, любой бы мог уронить данное украшение.

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