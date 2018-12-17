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В ФОКУСЕ

Особо опасный преступник сбежал из психиатрической больницы Кировского района Новосибирской области

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категория: В ФОКУСЕ

Криминальный авторитет Виктор Мошков, известный как Мошок, cбежал 17 декабря из находящейся в Кировском районе Новосибирска психиатрической клиники. На принудительное лечение он был направлен в марте Новосибирским областным судом.

Преступник осуществил побег, заранее подпилив оконную решетку в палате, в которую был помещен. На выходе из психбольницы его ждала автомашина с сообщниками. Сразу после побега обвиняемый в нескольких особо тяжких преступлениях, в том числе в убийствах, был объявлен в розыск.

Сообщаются приметы Мошкова. Это мужчина 63 лет худощавого телосложения ростом 174 см. Особый приметы – лысый. Был одет в гражданскую одежду – светлую куртку с капюшоном светлые брюки, футболку и ботинки черного цвета.

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