Опубликовано фото сбежавшего с автоматом военного

Сотрудники РЕНТ ТВ разместили в Сети снимок военнослужащего, который, возможно, в самоволку ушел с военного объекта, находящегося в Муроме. Он забрал с собой автомат и патроны.

По словам представителей прессы, военный поехал по направлению к столице России на отечественном автомобиле, окрашенным в черный цвет. Он ушел с поста вчера в полшестого вечера (по московскому времени). Согласно имеющимся у журналистов сведениям на мужчине надета камуфляжная серая форма и черная шапка. Ранее его заметили в одном из подмосковных районов.

Работники правоохранительных органов все еще занимаются поисками сбежавшего военнослужащего. Ранее в СМИ заявили, что за последние 4,5 года из военных частей самовольно ушли свыше 30 тысяч солдат.