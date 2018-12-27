Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
МИР ЛЮДЕЙ

Онлайн-зеркала: видеоблогеры и зрители делятся эмоциями

Дата:
категория: МИР ЛЮДЕЙ, НАУКА, ПСИХОЛОГИЯ, Эксклюзив

Забавный рекламный ролик показывает, как негативное настроение человека, у которого был плохой день, способно передаться на других встреченных им людей, испортив в итоге и их положительный рабочий настрой. Эта эмоциональная «инфекция» имеет место и в реальном мире, к примеру, у нее есть много общего с явлением, которое существует в Интернете и приводит к аналогичному результату. Исследовав более 2000 видеоблогов на YouTube, ученые из Тилбургского университета (Нидерланды) обнаружили, что мы отражаем эмоции тех, кого смотрим в Сети, и ищем людей, которые разделяют наши чувства.

Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Social Psychological and Personality Science.

«Наша работа является напоминанием о том, что люди, с которыми мы сталкиваемся в Интернете, влияют на наши повседневные эмоции – воздействие счастливых (или злых) людей может сделать нас более счастливыми (или злыми)», – отмечает Ханнес Розенбуш, ведущий автор исследования из Тилбургского университета.

Процесс, при котором человек оказывается затронутым эмоциями других, называют «заражением». К тому же он начинает искать других людей, которые имеют схожие с ним взгляды и настроение. В психологии это называют гомофилия – эмоциональное тяготение к лицам без какого-либо эротического подтекста.

Ежедневно на видеохостинге YouTube пользователи просматривают почти 5 миллиардов роликов. Исследователи решили сосредоточить свое внимание на влогах и влогерах. Последние стараются делиться не только своим опытом, но и эмоциями в публикуемых видео, поэтому они кажутся людям надежным источником данных.

Специалисты изучили наиболее популярные блоги, у которых было минимум 10 000 подписчиков. Некоторые изученные влоги обладали миллионами подписчиков, проживающих в разных частях света.

Чтобы узнать, подвержены ли люди, смотрящие влоги, эмоциональной инфекции или гомофилии, научная команда изучила слова и эмоции, которые выражают влогеры, и проанализировала эмоциональный окрас опубликованных комментариев. В результате они смоделировали эффект как мгновенной (инфекция), так и устойчивой (гомофилия) эмоциональной реакции (смотрите изображение выше).

Команда нашла доказательства того, что существует как устойчивый, так и немедленный эффект, при котором эмоции «ютубера» коррелируются с эмоциями его аудитории. Когда блогер публикует ролик с позитивным настроем, то у пользователей усиливаются позитивные эмоции – это верно и для других эмоциональных состояний.

Они также отмечают, что в этом исследовании рассматривается комплексная система, так как речь идет о человеческой психологии. Влияние эмоций из видео на эмоции аудитории, скорее всего, включает в себя целую совокупность различных механизмов, в том числе сочувствие, симпатию и заражение.

Это исследование является первой научной работой, которое фокусируется на социальной сети «Ютуб» и при этом рассматривает такие вопросы как гомофилия и эмоциональное заражение. Другие схожие исследования базируются на просмотре текстовых сайтов, например, Facebook или Twitter.

«Хоть наша социальная жизнь постепенно и переходит в онлайн-сферу, однако наши эмоции и поведение по отношению друг к другу, всегда будут зависеть от основных психологических процессов», – резюмирует Розенбуш. Над этим исследованием также работали Марсель Зеленберг и Энтони Эванс.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Количество курящих в Испании возросло после введения запрета на курение внутри зданий
  2. Почему «рождественская комета» зеленого цвета?
  3. NASA показало изображения праздничного астероида

Эти новости могут вас заинтересовать

Разработан новый метод создания размытых изображений

Наш последний общий предок произошел из подводных вулканов

Найдено подтверждение существования жизни на Марсе

Обнаруженный россиянином НЛО оказался скалой

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках