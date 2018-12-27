Онлайн-зеркала: видеоблогеры и зрители делятся эмоциями

Забавный рекламный ролик показывает, как негативное настроение человека, у которого был плохой день, способно передаться на других встреченных им людей, испортив в итоге и их положительный рабочий настрой. Эта эмоциональная «инфекция» имеет место и в реальном мире, к примеру, у нее есть много общего с явлением, которое существует в Интернете и приводит к аналогичному результату. Исследовав более 2000 видеоблогов на YouTube, ученые из Тилбургского университета (Нидерланды) обнаружили, что мы отражаем эмоции тех, кого смотрим в Сети, и ищем людей, которые разделяют наши чувства.

Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Social Psychological and Personality Science.

«Наша работа является напоминанием о том, что люди, с которыми мы сталкиваемся в Интернете, влияют на наши повседневные эмоции – воздействие счастливых (или злых) людей может сделать нас более счастливыми (или злыми)», – отмечает Ханнес Розенбуш, ведущий автор исследования из Тилбургского университета.

Процесс, при котором человек оказывается затронутым эмоциями других, называют «заражением». К тому же он начинает искать других людей, которые имеют схожие с ним взгляды и настроение. В психологии это называют гомофилия – эмоциональное тяготение к лицам без какого-либо эротического подтекста.

Ежедневно на видеохостинге YouTube пользователи просматривают почти 5 миллиардов роликов. Исследователи решили сосредоточить свое внимание на влогах и влогерах. Последние стараются делиться не только своим опытом, но и эмоциями в публикуемых видео, поэтому они кажутся людям надежным источником данных.

Специалисты изучили наиболее популярные блоги, у которых было минимум 10 000 подписчиков. Некоторые изученные влоги обладали миллионами подписчиков, проживающих в разных частях света.

Чтобы узнать, подвержены ли люди, смотрящие влоги, эмоциональной инфекции или гомофилии, научная команда изучила слова и эмоции, которые выражают влогеры, и проанализировала эмоциональный окрас опубликованных комментариев. В результате они смоделировали эффект как мгновенной (инфекция), так и устойчивой (гомофилия) эмоциональной реакции (смотрите изображение выше).

Команда нашла доказательства того, что существует как устойчивый, так и немедленный эффект, при котором эмоции «ютубера» коррелируются с эмоциями его аудитории. Когда блогер публикует ролик с позитивным настроем, то у пользователей усиливаются позитивные эмоции – это верно и для других эмоциональных состояний.

Они также отмечают, что в этом исследовании рассматривается комплексная система, так как речь идет о человеческой психологии. Влияние эмоций из видео на эмоции аудитории, скорее всего, включает в себя целую совокупность различных механизмов, в том числе сочувствие, симпатию и заражение.

Это исследование является первой научной работой, которое фокусируется на социальной сети «Ютуб» и при этом рассматривает такие вопросы как гомофилия и эмоциональное заражение. Другие схожие исследования базируются на просмотре текстовых сайтов, например, Facebook или Twitter.

«Хоть наша социальная жизнь постепенно и переходит в онлайн-сферу, однако наши эмоции и поведение по отношению друг к другу, всегда будут зависеть от основных психологических процессов», – резюмирует Розенбуш. Над этим исследованием также работали Марсель Зеленберг и Энтони Эванс.