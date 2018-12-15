Охота Су-34 за новейшим истребителем Су-35 попала на видео

В Интернете был размещен ролик, демонстрирующий, как работают системы наведения Су-34. В виде цели «охоты» был использован модернизированный истребитель Су-35.

В опубликованной записи можно увидеть, что лазерно-телевизионный комплекс автоматически следит за летящим впереди боевым самолетом. Согласно описанию, представленному под видео, эта система была разработана для наблюдения за водными и наземными объектами, но при необходимости ее можно использовать и для сопровождения летательной техники.

Су-34 является современным истребителем-бомбардировщиком, который может противостоять как наземным, так и воздушным целям. Су-35 представляет собой многоцелевую боевую машину, вплотную приближенную к пятому поколению по нескольким характеристикам.