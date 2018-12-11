Обзор нового «Форд Фиеста»

Яркие, стильные, надежные и динамичные автомобили Ford Fiesta много лет пользуются популярностью у покупателей по всей планете. Российские автолюбители — не исключение. Они имеют возможность оценить все достоинства обновленных, адаптированных к российским условиям хэтчбеков и седанов с выразительным дизайном и улучшенной управляемостью.

Отличная управляемость на российских дорогах

Новый «Форд Фиеста» сохранил особенности прошлых поколений — харизматичный внешний вид, за который автомобиль получил премию Red Dot Design, безупречное сочетание безопасности с комфортностью, экономичность и высокую производительность двигателей.

Силовые агрегаты, за которые «Фиесту» ценят пилоты чемпионата WRC, расходуют уменьшенное количество топлива и в городском, и загородном цикле. При этом автомобиль поддерживает немалую скорость, сохраняя азартную управляемость и безопасность. За нее отвечают системы автоторможения, препятствующие столкновениям, LED-фары, обеспечивающие 100% видимости даже в непогоду, датчики, реагирующие на изменение освещения (например, при движении в туннелях).

Для российских покупателей у «Форд Фиеста» есть и отдельные преимущества. Автомобиль полностью адаптирован к эксплуатации в России:

дорожный просвет увеличен до 167 мм; энергоемкая подвеска «гасит» отдачу от неровностей полотна, а улучшенная звукоизоляция снижает уровень шума в салоне; в России можно купить «Форд» с «зимним» пакетом — переднее стекло и форсунки в омывателях обогреваются электрикой, в рулевом колесе и креслах тоже предусмотрен обогрев; автомобиль защищен от сквозного повреждения коррозией (гарантия — 12 лет); ·особая система предохраняет автомобиль от заливки неподходящего горючего, а крышку топливного бака можно даже не брать в руки при заправке (если она грязная или в снегу).

Яркий характер и прогрессивный дизайн

«Форд Фиеста» спроектирован так, чтобы при компактности и изяществе кузова быть маневренным, быстрым, удобным. В нем есть все, чтобы управлять автомобилем стало просто и весело, а сам он не остался на дороге незамеченным:

медиасистема SYNC, которую можно контролировать со смартфона — звонки принимаются в голосовом режиме, можно воспроизводить записи с USB, iPod, телефона, поддерживается «ЭРА-ГЛОНАСС»; рулевая колонка с электроусилителем и регулировкой по вылету и наклону; широкий выбор цветовых решений в наружной и внутренней отделке.

В зависимости от комплектации и модификации «Форд Фиеста» цена на автомобиль разнится. Модель поставляется в кузове хэтчбек и седан — оба они сверхпрочные (пять звезд по EuroNCAP). Доступны четыре типа комплектации — от Ambiente до Titanium со всеми возможными опциями. Узнать о них и купить «Форд Фиеста» можно в салонах официального дилера, ГК FAVORIT MOTORS.